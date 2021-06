Star Wars, un indizio sul film di Kevin Feige, boss dei Marvel Studios?

News Cinema

Lo sceneggiatore di Loki, Michael Waldron, si è forse fatto scappare un debole indizio per il film di Star Wars che Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, dovrebbe produrre in futuro... ma potrebbe essere anche solo una considerazione su ciò che rende forte la saga.

Anche se ormai l'attenzione dei fan di Star Wars è comprensibilmente più focalizzata sulle serie per Disney+, dopo l'apprezzamento per The Mandalorian, pochi hanno dimenticato che tra i futuri film annunciati, ancora senza data, ce ne sarebbe uno prodotto da nientepopodimeno che Kevin Feige, boss e Re Mida dei Marvel Studios. Finora non si sa cosa Feige abbia in mente per il suo esordio nell'universo creato da George Lucas e dalla sua Lucasfilm, ma c'è curiosità per capire se l'approccio felice di Feige ai franchise Marvel possa tradursi in un'altrettanto efficace storia nella galassia lontana lontana. Lo sceneggiatore Michael Waldron, responsabile del Loki su Disney+ appena partito, sta lavorando con Feige sul copione e chiacchierando con LrmOnline ha dichiarato quanto segue:

Credo che il successo del Marvel Cinematic Universe, per quanto ci siano tutte quelle stupefacenti idee fantascientifiche e roba del genere, sia costruito sui personaggi, sulla loro umanità, sui loro conflitti nei quali ci si può immedesimare, sulle amicize, sulla famiglia che il Marvel Cinematic Universe è. Star Wars, al suo meglio, è una storia su una famiglia. Han, Luke, Leia erano una famiglia: ti piaceva vederli insieme, non sopportavi quando li dividevano. Sono personaggi grandiosi. Non dico nulla di nuovo. Non farò girare la testa di nessuno, non ci scriverete titoloni su quello che dico, ma è la cosa che mi è arrivata di più.

Waldron non è così ingenuo da rivelare troppo, ma sa che i fan di Star Wars vanno rassicurati e pensiamo che lo faccia nel migliore dei modi, anteponendo le dinamiche emotive tra i personaggi a tutto il resto (anche se, a onor del vero, il "tutto il resto" di Lucas nei prequel offriva anche un'analisi lucida di come nasca una dittatura, e non era un elemento secondario della narrazione, anzi). Rimane da capire quando uscirà questo film: persino il film su Star Wars più ironico di Taika Waititi è previsto addirittura indicativamente per il 2025. La prima data certa per il ritorno di Star Wars al cinema è il dicembre 2023, quando Patty Jenkins ci racconterà il suo Rogue Squadron. Il 2022 cinematografico della Lucasfilm sarà dedicato a Indiana Jones 5, e pensiamo che sia anche ora.

