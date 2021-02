Star Wars, Tom Holland poteva essere Finn, ma sbagliò il provino

News Cinema

Tom Holland ha raccontato un provino tragicomico che forse gli è costato il ruolo di Finn nella nuova trilogia di Star Wars.

Ormai lanciatissimo, con Uncharted e Spider-Man 3 all'orizzonte, Tom Holland è una star ricercata, ma prima di diventarlo ha dovuto come molti suoi colleghi fare pazientemente la fila per una sfilza di provini, tra cui quello per il personaggio di Finn nella nuova trilogia di Star Wars: l'attore lo ha rivelato al sito Backstage, raccontando un'audizione pessima, andata davvero male, anche se col senno di poi Tom non riesce a trattenere l'ironia. Leggiamo il suo racconto.

Ero al quarto o quinto provino, mi pare fosse per il ruolo di John Boyega. Mi ricordo di aver fatto una scena con questa signora, Dio la benedica, che interpretava un drone. Io ero lì che facevo "Dobbiamo tornare sulla nave", e lei: "bip-bloop-bloop-bleep-bloop"! Non riuscivo a smettere di ridere. Lo trovavo troppo ridicolo. Mi vergognai molto, perché stava cercando con tutta se stessa di essere un convincente androide, drone o come si chiamano loro. E sì, ovviamente la parte non me l'hanno data. Non è stato il mio apice.