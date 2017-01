Star Wars The Last Jedi: Mark Hamill sul titolo di Episodio VIII

Mark Hamill alias Luke Skywalker ha commentato la rivelazione del titolo di Episodio VIII, cioè Star Wars The Last Jedi, come ormai sarà noto anche sugli anelli di Saturno.

Durante l'intervista di cui vi mostriamo un estratto, Hamill rivela di aver ovviamente saputo il titolo già durante le riprese, ma di essersi lamentato della confidenza: "Non ditemi queste cose, io sono uno che parla anche nel sonno! C'è una tale segretezza intorno a queste faccende, e il bello è che quando facemmo il primo non gliene fregava niente a nessuno!"

Tornando serio, ha commentato che il titolo gli piace parecchio, "richiama i samurai" e lo giudica "diretto e minimalista". Per godervi le parole di Luke direttamente, mettete in play quello che vedete qui sotto.