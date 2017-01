Star Wars The Last Jedi: le influenze di Episodio 8 secondo Rian Johnson

Rian Johnson, regista e sceneggiatore di Star Wars The Last Jedi, cioè l'ultra-atteso Episodio VIII in uscita a Natale, ha discusso con Empire di alcuni classici hollywoodiani e non che sono serviti d'ispirazione per lui e la sua troupe.

Per i combattimenti corpo a corpo fa riferimento all'inedito in Italia Three Outlaw Samurai di Hideo Gosha. Per l'ironia sottile e il romanticismo, addirittura Johnson parla del mitico Caccia al ladro di Alfred Hitchcock.

Da ricordare che nel 2014 Johnson aveva citato anche altri due lungometraggi di riferimento, La lettera non spedita di Mikhail Kalatozov, dove quattro geologi cercano diamanti nella glaciale Siberia, e Cielo di fuoco con Gregory Peck, ambientato durante la II Guerra Mondiale, per la dinamica tra i piloti e i combattimenti aerei.

Grandi classici, quindi, anche se l'equilibrio di classico e moderno, quando si parla di Star Wars, è sempre la cosa più difficile e allo stesso tempo più caratterizzante, come ci conferma Johnson stesso: