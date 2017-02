Star Wars The Last Jedi: il trailer a metà aprile?

I fan attendono con impazienza il trailer di Star Wars The Last Jedi, per gli amici Episodio VIII: stando a un tweet del regista e sceneggiatore Rian Johnson, cast e autori saranno presenti a una Star Wars Celebration il 14 aprile a Orlando. Da lì a sperare che la data possa coincidere con un primo trailer, il passo è molto breve e ha un suo perché: come tempistiche potremmo esserci.

Nel frattempo, il sito Makingstarwars.net ha pubblicato qualche possibile dettaglio sulla storia e su quello che si vedrà. Inutile dire, fermatevi qui immediatamente se non volete spoiler.

Se siete ancora qui, supponiamo che non temiate spoiler.

Sicuri?

Ok.

Innanzitutto, la prinicipale nave imperiale del Primo Ordine dovrebbe essere un nuovo modello di Super Star Destroyer, descritto come un "semplice, gigantesco cuneo, solido e scurissimo". Su tale veicolo dovrebbe svolgersi tutta o parte dell'avventura riguardante Flynn (John Boyega), che indossa nel film un'uniforme da soldato del Primo Ordine: una missione di infiltrazione in incognito, quindi, pare finalizzata a collocare degli esplosivi (con il personaggio interpretato da Kelly Marie Tran). In questo contesto dovrebbe essere compreso il cameo di Tom Hardy, nei panni di uno stormtrooper: di sicuro sappiamo che incontrerà Flynn, ma non sappiamo se in qualità di un alleato sottocopertura, oppure nei panni di un vero ex-collega di Flynn, sicuro che l'amico abbia fatto carriera.

Su MakingStarWars.Net un'immagine del possibile aspetto di Flynn.