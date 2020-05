Star Wars: Taika Waititi dirigerà un film della saga

News Cinema

Il regista neozelandese di JoJo Rabbit, in grande ascesa, si cimenterà con la più celebre e delicata delle avventure fantascientifiche.

Il regista neozelandese Taika Waititi, fresco vincitore dell’Oscar alla migliore sceneggiatura non originale per JoJo Rabbit, dirigerà un prossimo film della saga di Star Wars che uscirà nelle sale cinematografiche, film che scriverà insieme alla britannica Krysty Wilson-Cairns, sceneggiatore di 1917, il film sulla Prima guerra mondiale diretto da Sam Mendes.

C’erano già state alcune voci lo scorso gennaio che parlavano della possibilità che l’autore stesso lavorando allo sviluppo di un nuovo film di Guerre stellari, di cui ancora non si conosce una data di uscita nelle sale. In un’intervista a Variety dello scorso febbraio aveva lasciato intuire che poteva non essere una voce totalmente priva di fondamento. “Ci sono discussioni al riguardo? Beh, ne parlavo con i miei amici nel 1996 quanto fosse fico Star Wars. Mi piacerebbe alla grande poterlo fare, se la voce fosse giusta. Vorrei fare ogni tipo di film che avesse senso e non sembrasse un suicidio per la carriera.”

Il prossimo film previsto di Waititi, Thor: Love and Thunder, ovviamente targato Marvel Studios, è per ora previsto in ufficio il 18 febbraio 2022.