Star Wars, Sebastian Stan nuovo Luke Skywalker dopo Falcon and the Winter Soldier? La sua risposta

News Cinema

Sebastian Stan, il "Soldato d'inverno" nel Marvel Cinematic Universe, risponde alle insistenze dei fan che lo vorrebbero nuovo Luke Skywalker al posto di Mark Hamill.

Da qualche tempo in rete i fan di Star Wars hanno scelto il loro nuovo Luke Skywalker: c'è una certa convergenza sul nome di Sebastian Stan, già Soldato d'Inverno nel Marvel Cinematic Universe, sulla bocca di tutti nelle ultime settimane per la serie The Falcon and the Winter Soldier su Disney+. Nonostante l'apparizione di Luke alla fine della seconda stagione di The Mandalorian abbia entusiasmato tutti, si trattava pur sempre di un ringiovanimento digitale del buon Mark Hamill, che dal canto suo, burlone com'è, sui social non manca mai di prendere in giro Stan sulla questione: nemmeno Hamill può infatti negare la somiglianza notata dagli appassionati, come ha ammesso in questo tweet.





Sorry to disappoint you but I refuse to say "Sebastian Stan-I AM YOUR FATHER!" (even though, in fact, I am) 😜 #SorryNotSorry #MySonSebastian pic.twitter.com/A6e4t6GkXC — Mark Hamill (@HamillHimself) September 24, 2017

Sebastian Stan nuovo Luke Skywalker in Star Wars? La risposta di Sebastian

Ma cosa pensa Sebastian Stan della possibilità di intepretare sul serio un "giovane" Luke Skywalker nell'ambito di Star Wars (film o serie che dir si voglia)? Ospite di Good Morning America, l'attore di The Falcon and the Winter Soldier ha fornito una risposta molto aperta e molto realistica: "Se Mark Hamill mi chiamasse di persona e mi dicesse che si sente disposto a dividere il ruolo con me, solo allora ci crederei." In tempi in cui i fan riescono a dettare legge tanto da ottenere una cosa come Zack Snyder's Justice League, tutto potrebbe essere a questo punto possibile. Un recasting di un personaggio così iconico è delicatissimo, ed è stata divisiva la scelta di Alden Ehrenreich per sostituire Harrison Ford come giovane Han Solo in Solo: A Star Wars Story. Dobbiamo prepararci a un Luke post-trilogia classica incarnato da Stan? E la strategia di sostituire l'interprete di un personaggio solo in base alla somiglianza fisica è davvero la migliore? Leggi anche Star Wars, Mark Hamill e il ricordo di Carrie Fisher sul set di L'impero colpisce ancora