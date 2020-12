Star Wars Rogue Squadron si ispira ai videogiochi? Risponde Patty Jenkins

News Cinema

Dopo l'annuncio del prossimo film di Star Wars, Rogue Squadron, Patty Jenkins ha risposto a una legittima curiosità di molti fan di lungo corso.

Quando la settimana scorsa è stato annunciato Star Wars Rogue Squadron, prossimo film di Star Wars in uscita nel 2023 e diretto da Patty Jenkins, in molti hanno pensato ci fosse un legame tra la futura storia e la saga di videogiochi omonima pubblicata tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila dalla LucasArts, sviluppata dai Factor 5: senza contare la recente uscita di Star Wars Squadrons dell'Electronic Arts (realizzato dai MOTIVE). Per averne conferma, qualcuno è andato alla fonte...

Patty Jenkins sui legami tra Star Wars Rogue Squadron e i videogiochi

IGN ha raccolto alcune dichiarazioni da Patty Jenkins, designata regista del film, reduce dall'imminente Wonder Woman 1984, a ridosso dell'annuncio bomba che nessuno si aspettava del suo Star Wars Rogue Squadron. L'autrice ha spiegato:

Nel film faremo qualcosa di originale, comunque influenzato dai giochi e dai libri. Di tutte quelle grandissime cose abbiamo tenuto conto e ci sono un sacco di elementi che abbiamo fatto nostri, ma confermo che la storia è originale e non vedo l'ora di farlo!

Insomma, atmosfera e spirito saranno gli stessi che avevano animato Nintendo 64 e Gamecube allora, e animano console attuali e PC in questa generazione, ma ci si aspetta anche qualche eco degli adattamenti sotto forma di romanzo pubblicati in quello stesso periodo. Anche di recente si sta pubblicando la trilogia di libri Star Wars: Alphabet Squadron, sempre concentrata sui combattimenti aerei nell'universo ideato da George Lucas, ambientata dopo la fine della trilogia originale, ma per capire la collocazione precisa del film Star Wars Rogue Squadron dovremo attendere ancora.