Star Wars Rogue Squadron di Patty Jenkins e una storia di Taika Waititi sono i prossimi film di Star Wars

Patty Jenkins dirigerà Star Wars Rogue Squadron per il Natale 2023, mentre è confermato anche un altro film di Star Wars di Taika Waititi.

Durante l'assemblea degli azionisti Disney svoltasi ieri, abbiamo saputo quale sarà il nuovo film di Star Wars che ci aspetta: Star Wars Rogue Squadron, previsto per il Natale 2023 e diretto da Patty Jenkins, che quindi cambia scuderia lasciando momentaneamente Warner e DC, che a breve distribuiranno il suo Wonder Woman 1984. Patty diventa così la prima donna a dirigere un lungometraggio di Star Wars, il cui titolo riecheggia - come siamo sicuri molti fan hanno realizzato - il nome di una serie di videogiochi molto popolare a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila.

La storia seguirà una "nuova generazione di piloti di starfighter", intenti a rischiare la propria vita in scontri che traghetteranno la saga "in una nuova era". Patty Jenkins si è detta entusiasta del progetto, che vede come un omaggio alla memoria del padre pilota militare su F4, morto in servizio: la storia c'è già ed è "perfetta". Ci sarà tempo per sapere di più di questo prossimo appuntamento cinematografico con Star Wars. Nel frattempo, se volete ripassare la storia starwarsiana, il primo action Star Wars Rogue Squadron dei Factor 5 fu pubblicato dalla fu-LucasArts nel 1998 per Windows e Nintendo 64, seguito da Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader nel 2001 e da Star Wars Rogue Squadron III: Rebel Strike nel 2003, questi ultimi due entrambi per Gamecube. L'ultimo Star Wars Squadrons dell'Electronic Arts / MOTIVE riecheggia quell'epica interattiva, che ha le sue radici storiche nel leggendario Star Wars X-Wing della stessa LucasArts, uscito nel 1993.





Star Wars, confermato un altro film a cura di Taika Waititi

Le voci sono state confermate: oltre a Star Wars Rogue Squadron, c'è un altro film di Star Wars in arrivo firmato da Taika Waititi. Reduce dagli Oscar a JoJo Rabbit, in procinto di darci il prossimo Thor: Love and Thunder, regista di un paio di episodi di The Mandalorian (dove ha anche interpretato il droide IG-11), Waititi è già al lavoro, ma la presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, non ha avuto molto da svelarci, se non che: "L'approccio di Taika a Star Wars sarà fresco, inaspettato e... unico. Il suo enorme talento e il suo senso dell'umorismo assicureranno al pubblico un'esperienza indimenticabile". Humor? Passo rischioso, ma Waititi conosce l'universo della saga e ha del talento. C'è un gran potenziale, almeno per una buona dose di originalità. Non sono per ora state definite tempistiche per quest'altro progetto cinematografico.