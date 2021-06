Star Wars Rogue Squadron: annunciato lo sceneggiatore del film

News Cinema

Con chi è al lavoro la regista Patty Jenkins, per il ritorno di Star Wars al cinema con Rogue Squadron? Lo sceneggiatore è Matthew Robinson. Di chi si tratta?

Manca ancora molto tempo all'uscita in sala dello Star Wars: Rogue Squadron di Patty Jenkins: non vedremo il nuovo film di Star Wars in sala prima del dicembre 2023, il che significa che il lungometraggio si girerà non prima dell'anno prossimo. Possiamo tuttavia finalmente sapere il nome dello sceneggiatore che si sta occupando dell'epica storia: è Matthew Robinson, coautore con Ricky Gervais della commedia Il primo dei bugiardi (The Invention of Lying) nel 2009. Se vi state domandando cosa c'entri con Star Wars un autore umoristico, niente panico. Robinson infatti si è successivamente tuffato nei generi più diversi, e due suoi recenti copioni stanno per entrare in produzione: Edge of Tomorrow 2 con Tom Cruise e il remake di La piccola bottega degli orrori, opere hollywoodiane doc, che arrivano dopo due suoi lavori meno sotto i riflettori, come le sceneggiature di Dora e la città perduta e Love and Monsters.

Cosa ci aspetta dopo Star Wars Rogue Squadron al cinema

Ricordiamo che Star Wars Rogue Squadron, a dispetto del titolo, non sarà un adattamento del recente videogioco Rogue Squadrons dell'Electronic Arts né dei titoli vintage firmati dalla Factor 5 per Nintendo 64, anche se ne respirerà parte dell'atmosfera: Patty Jenkins ha infatti intenzione di rendere omaggio a suo padre, che fu pilota militare, con un'avventura negli abitacoli dei tanti mezzi da guerra della saga ideata da George Lucas. Patty girerà Rogue Squadron prima di Wonder Woman 3, sempre con la fida scenografa Aline Bonetto al suo fianco.

Star Wars Rogue Squadron sarà il primo film di Star Wars ad arrivare al cinema in futuro, seguito poi negli anni successivi da quello di Taika Waititi e da quello prodotto da Kevin "Marvel" Feige e scritto dal Michael Waldron di Loki: entrambi questi progetti sono avvolti nel mistero, ma sono per lo meno certi. Riguardo alla ventilata trilogia di Rian Johnson, autore di Gli ultimi Jedi, attendiamo che venga citata nuovamente dalla Lucasfilm / Disney stessa in qualche occasione ufficiale: finora sembra, se non cancellata, sicuramente non nei piani più immediati per la saga. Leggi anche Star Wars Rogue Squadron si ispira ai videogiochi? Risponde Patty Jenkins