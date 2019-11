News Cinema

Star Wars, Rian Johnson è ancora al lavoro sulla sua trilogia

Domenico Misciagna di 04 novembre 2019

L'autore di Gli Ultimi Jedi, per la gioia di chi non l'ha sopportato, per ora non segue i fuggitivi Benioff & Weiss.

di Domenico Misciagna Giornalista specializzato in audiovisivi

Autore di "La stirpe di Topolino"