Star Wars: Phoebe Waller-Bridge nello spinoff su Han Solo

Se non conoscete la serie britannica Fleabag vi consigliamo di recuperarla perché è davvero audace e originale. Autrice e interprete ne è l'attrice e commediografa Pheobe Waller-Bridge, già protagonista di serie tv (tra cui Broadchurch, Drifters e la sua Crashing). Ora anche lei si prepara ad entrare nel fantastico mondo di Star Wars con un ruolo, si dice importante, nello spinoff dedicato al giovane Han Solo.

Forse non la vedremo perché la parte - misteriosa - sarà realizzata con l'ausilio della CGI, ma si dice che sarà un ruolo chiave nell'insieme, sul genere di un Chewbacca, C-3PO o del nuovo K-2SO in Rogue One.

E si sa che nell'universo Star Wars tutti, umani e non, hanno uguale dignità. Il film diretto da Phil Lord e Chris Miller, oltre ad Alden Ehrenreich come protagonista e a Donald Glover come Lando Calrissian, vede la partecipazione di Woody Harrelson ed Emilia Clarke. Ancora senza un titolo ufficiale, uscirà il 25 maggio 2018.