Star Wars, Oscar Isaac sul suo possibile ritorno come Poe Dameron

Oscar Isaac, nel cast del nuovo impegnato film di Paul Schrader, The Card Counter, ha un'idea piuttosto chiara sul suo possibile ritorno in Star Wars.

Doccia fredda per tutti i fan che speravano in un possibile ritorno del pilota Poe Dameron alias Oscar Isaac nella saga di Star Wars, magari in un futuro non troppo vicino, visto che il personaggio è stato parte della nuova trilogia conclusasi con Star Wars: L'ascesa di Skywalker. In un panel di Deadline dedicato al film indipendente The Card Counter di Paul Schrader, dove Isaac è uno dei coprotagonisti, l'attore ha in sostanza rivelato che per ora i suoi giorni nei blockbuster come Star Wars terminano qui.

Ho gradito la sfida di quei film, l'idea di lavorare con un incredibile enorme gruppo di persone, attori, scenografi, è stato tutto molto divertente, solo che non era quello che originariamente volevo fare. Volevo fare film artigianali, lavorare con persone che m'ispirassero. I film di Paul Schrader, le cose che ha fatto, sono nel mio DNA. Non vale solo per me, ovviamente. Per ogni attore di una certa generazione, quelli sono i film che li hanno resi chi sono, vale sicuramente per me. Questa per me è una svolta, per quanto mi riguarda non ha nulla a che vedere col prodotto finito. Vale proprio il processo. Tornerei su Star Wars? Forse, chi lo sa, magari se ho bisogno di comprarmi un'altra casa o una cosa del genere.