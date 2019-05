Star Wars: nuove voci incontrollate sui veri genitori di Rey

Mentre aspettiamo il capitolo conclusivo dell'ultima trilogia di Star Wars, iniziata e terminata da J.J. Abrams, ovvero Star Wars 9: l'ascesa di Skywalker, che dovrebbe essere il punto di arrivo anche di quelle precedenti, i fan sono ancora attanagliati da uno dei misteri lasciati volutamente in sospeso dagli autori, ovvero: chi sono i veri genitori di Rey?



Star Wars Episodio IX: Primo Teaser Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Nel secondo episodio, Gli ultimi Jedi, diretto da Rian Johnson, Kylo Ren le rivelava che era figlia di persone di nessun valore che l'avevano abbandonata su Jakku, ma già all'epoca molti ritennero che si trattasse di un falso indizio.



Adesso si sta diffondendo una voce alquanto bizzarra che però, se fosse vera, farebbe la gioia di molti fan. Siete pronti? Secondo il podcast di Making Star Wars su Patreon, considerato un'autorità nel settore, il padre di Rey sarebbe niente meno che Han Solo. Si ipotizza che quando Leia era occupata ad addestrarsi con Luke, dopo Il Ritorno dello Jedi, il personaggio di Harrison Ford avesse avuto una scappatella (con chi? Non lo dicono) da cui è nata l'eroina della nuova trilogia.

In fondo, dicono i commentatori, se fosse davvero così la cosa avrebbe senso. Nel Risveglio della Forza Han Solo è stato per lei un mentore e una figura paterna, e i due personaggi hanno immediatamente legato. Idem per quanto riguarda l'abilità di Rey nel pilotare il Millennium Falcon e la sua amicizia con Chewbacca. Ma tanti indizi, diciamo noi, fanno una prova? No, ma nel mondo di Star Wars, per molti, speculare è bello.