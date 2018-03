Star Wars, Mark Hamill sa cos'è successo a Luke in Gli ultimi Jedi

Siete fan di Star Wars e siete affranti dal destino di Luke Skywalker al termine di Gli Ultimi Jedi? Non siete i soli: anche il suo interprete Mark Hamill non vuole accettare che nel finale Luke esca di scena in quel modo, senza chiarezza. Il film di Rian Johnson è stato circondato da lamentele furibonde di una buona parte degli appassionati, ma in un'intervista alla BBC Hamill non ha mancato come sempre di sdrammatizzare.

"Mi rifiuto di credere che l'abbiamo perso. La mia teoria è che si sia giusto teletrasportato da qualche altra parte, lasciando la sua tunica lì. Si è teletrasportato in una colonia di nudisti, ecco la mia speranza."