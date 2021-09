Star Wars, la montatrice storica Marcia Lucas: "Kathleen Kennedy non sa quello che fa"

News Cinema

Marcia Lucas, montatrice storica della trilogia originale di Star Wars, aveva commentato molto negativamente l'operato di Kathleen Kennedy sulla saga, all'indomani di Gli ultimi Jedi...

Abbiamo sentito tante opinioni sul nuovo corso di Star Wars, specialmente quelle sempre molto ironiche di Mark Hamill, ma questa volta è riaffiorata una nuova voce dal passato remoto della saga: si tratta di Marcia Lucas (Marcia Lou Griffin), classe 1945, moglie di George dal 1969 al 1983, premio Oscar con Paul Hirsch e Richard Chew per il montaggio di Guerre stellari, già nominata con Verna Fields per quello di American Graffiti. Marcia si è ritirata dopo aver contribuito al Ritorno dello Jedi, chiudendo matrimonio e collaborazione con Lucas, ma ora la sua voce è riaffiorata: nella biografia "Howard Kazanjian: A Producer’s Life", dedicata all'omonimo famoso producer della Lucasfilm, Marcia ha sparato a zero sulla nuova gestione della casa da parte di Kathleen Kennedy... le dichiarazioni sono state rilasciate dopo l'uscita di Gli ultimi Jedi, quindi tra il 2017 e il 2018.

Mi piace Kathleen, mi è sempre piaciuta, era molto intelligente, brillante, una donna meravigliosa. E mi piaceva suo marito, Frank [Marshall, ndr]. Ora che gestisce la Lucasfilm e fa i film, mi sembra che lei e J. J. Abrams non abbiano la più pallida idea di cosa sia Star Wars. [...] Quando ho visto quel film in cui uccidono Han Solo, ero furiosa. Davvero, non c'era la benché minima ragione di farlo. Ho pensato: "La storia dei Jedi non l'avete capita, non avete colto la magia di Star Wars."[...]

Hanno disintegrato Luke. E non hanno più la Principessa Leia. E sputano fuori un film all'anno. Pensano che sia importante il pubblico femminile, quindi il loro personaggio principale è una donna, che dovrebbe avere poteri Jedi, ma non sappiamo come li abbia avuti, né chi sia. Fa schifo. I soggetti sono terribili, proprio terribili. Orridi. Potete citarmi... J. J. Abrams, Kathy Kennedy... parlate con me!

Parole di fuoco, anche se, tenendo presente il momento in cui sono state pronunciate, non sappiamo poi come l'opinione di Marcia Lucas si sia evoluta nel corso dei mesi successivi: di fatto la politica di un film all'anno è stata accantonata dopo il flop di Solo: A Star Wars Story (2018), e il prossimo Star Wars Roge Squadrons di Patty Jenkins arriverà addirittura nel 2023. Nel frattempo, la nuova Lucasfilm sembra aver ritrovato la quadra del franchise con The Mandalorian su Disney+. Naturalmente incrociamo le dita per Indiana Jones 5, in uscita nel luglio 2022...