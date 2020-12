Star Wars: la figlia di Hayden Christensen non sa che suo papà è stato Darth Vader

News Cinema

Hayden Christensen e Rachel Bilson non hanno detto alla loro bambina che il primo ha interpretato Darth Vader, il supervillain di Star Wars. Perché? Ve lo raccontiamo noi.

A pochissimi giorni dalla notizia bomba che Hayden Christensen riprenderà il ruolo di Darth Vader nella serie tv Obi-Wan Kenobi, torniamo a parlare dell'attore e del villain a cui ha prestato il volto nel secondo e terzo film della seconda trilogia di Guerre Stellari (o prima, se vogliamo procedere in ordine cronologico all'interno della saga). Non lo immaginereste mai, ma Christensen - a cui il ruolo portò un certo lustro all'epoca di Star Wars: Episdio II - L'attacco dei cloni e Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith - non ha mai detto a sua figlia di essere stato il cattivo per eccellenza della serie.

La cosa ci stupisce non poco, ma è pur vero che la bimba ha solo sei anni e alcune scene dei film con il padre potrebbero turbarla. Eppure non è questa la ragione che spinge papà Hayden Christensen e mamma Rachel Bilson a tenere la bambina all’oscuro della verità. In una recente intervista a Us Weekly, la Bilson avrebbe detto in proposito: "Per fortuna non sa che suo padre è uno dei più grandi cattivi di sempre. Quando arriverà il momento di dirglielo, non so se dovrà pagarne il prezzo a scuola, perché nessuno vorrà stare con lei"!.

La dolce metà di Hayden Christensen ci sembra eccessivamente preoccupata. E’ vero che Darth Vader alias Anakin Skywalker è malvagio, ma ha avuto le sue ragioni per cedere al lato oscuro della Forza, e comunque, nonostante le molte malefatte, poi si pente. E anche se non si fosse pentito e non avesse rivelato la sua vera identità, resta comunque uno dei personaggi più cool della saga. Insomma, e se noi fossimo la piccola Christensen, saremmo orgogliosi di avere un papà del genere.

