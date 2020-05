Star Wars: La dedica straziante di Billie Lourd a sua madre Carrie Fisher

News Cinema

Il post è apparso sul profilo Instagram della giovane attrice in occasione della festa della mamma

Ieri, 10 maggio, si è celebrata in tutto il mondo la festa della mamma. Tra i tanti messaggi pubblicati dalle star di Hollywood per mostrare affetto e amore alle proprie madri in un giorno così importante e speciale, c'è anche quello di Billie Lourd, la figlia dell'amata Carrie Fisher, la storica principessa Leila di Star Wars morta nel dicembre 2016.

Il commovente post di Billie Lourd

"Mando il mio amore a chiunque abbia perso una madre e a chiunque quest'anno potrebbe avere una complicata festa della mamma". Sotto a una bellissima foto che la ritrae da bambina accanto alla madre, Billie invia le proprie condoglianze a chiunque stia affrontando un lutto e combattendo ogni giorno per superare il dolore dovuto a una perdita. Nonostante il triste messaggio iniziale, tuttavia, la giovane Billie ammette che nonostante sia il suo quarto "mother's day" senza Carrie, ha scoperto che "fare cose che la fanno sentire più connessa a lei" riesce a rendere in qualche modo tutto un po' più semplice. Billie ha poi continuato descrivendo nel dettaglio cosa avrebbe fatto durante la giornata, nel tentativo di ricordare sua madre nel miglior modo possibile: "guardare i suoi film preferiti, ascoltare musica che eravamo solite ascoltare insieme, guardare vecchie foto e la mia preferita, mangiare e bere le cose che più amava". Billie Lourd, che abbiamo già visto comparire nel ruolo del Tenente Connix nella trilogia sequel della saga cinematografica Star Wars, è anche la protagonista delle Serie Tv American Horror Story e Scream Queens.

Carrie Fisher e Star Wars

Carrie è scomparsa a fine 2016 all'età di 60 anni in seguito a un arresto cardiaco. L'improvvisa perdita ebbe un grande impatto sull'ultima trilogia di Star Wars. Infatti, per evitare che la storia del suo personaggio rimanesse inconclusa, la Disney e Lucasfilm decisero di utilizzare del materiale inedito girato in Star Wars: Il risveglio della forza e completare così la saga di Skywalker. La Fisher, inoltre, viene a mancare proprio il giorno prima della morte di sua madre Debbie Reynolds, stroncata da in ictus proprio mentre si trovava a casa del figlio per discutere sui dettagli del funerale.