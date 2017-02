Star Wars: la banda di Scary Movie prepara una parodia dei nuovi film della serie

C'era da aspettarselo. Il duo di autori dietro al franchise di Scary Movie ma anche a "capolavori" come Epic Movie e Mordimi (e non solo) ha preso di mira il nuovo franchise di Star Wars e, a giudicare dai loro precedenti lavori, immaginiamo che non sarà un umorismo spassoso alla Balle spaziali, ma con molte gag scatologiche e a base di sesso.

Comunque, Aaron Seltzer e Jason Friedberg scriveranno e dirigeranno il film che ha il titolo lunghissimo di Star Worlds Episode XXXIVE=MC2: The Force Awakens The Last Jedi Who Went Rogue.

La pre-produzione è già avviata e le riprese inizieranno in autunno.