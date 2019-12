Star Wars L'ascesa di Skywalker, una dei producer difende il ritorno di Palpatine

News Cinema

Nessuno spoiler, Michelle Rejwan si allinea al regista J. J. Abrams nel ribadire quanto fosse indispensabile Darth Sidious.

Con Star Wars - L'ascesa di Skywalker ormai dietro l'angolo, nelle nostre sale dal 18 dicembre, diversi spettatori e fan si domandano quale ruolo avrà Palpatine / Darth Sidious interpretato da Ian McDiarmid, ormai confermato dai trailer. Altri si domandano se fosse davvero il caso di riesumare il personaggio dopo la sua dipartita (anche significativa) in Il ritorno dello Jedi. Il regista J. J. Abrams aveva già difeso la scelta, ritenendo il personaggio troppo fondamentale nell'ambito della saga per non essere recuperato, seppur in modo ancora imprecisato. Michelle Rejwan, una dei producer del lungometraggio, si è allineata ad Abrams con più chiarezza, in un'intervista su Gizmodo. Ecco le sue parole:





"C'era la sensazione che la presenza di Palpatine fosse inevitabile, che fosse stata parte di tutti e tre i film, anche nel quadro più ampio dei nove film. E' sempre stato lì dall'inizio. La sua presenza in questo film, non farò spoiler... quando lo vedrete capirete cosa abbiamo sentito di fare noi. Non solo c'è quel senso di inevitabilità, ma tenendo presente dove l'abbiamo lasciato, nel Ritorno dello Jedi, era molto importante per J. J., per Chris e per tutti noi. Ne abbiamo discusso tantissimo. Quindi no, non penso sia fuori posto. Penso decisamente che faccia parte del DNA di tutti e nove i film. Ed era il caso di vederlo in questo."