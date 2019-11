Star Wars L'ascesa di Skywalker, un'altra verità su Rey svelata? [SPOILER]

News Cinema

Sin dal Risveglio della Forza, c'è qualcosa che ha dato molto fastidio ai fan più ortodossi...

Ingannando l'attesa per il 18 dicembre, data in cui Star Wars - L'ascesa di Skywalker arriverà nelle nostre sale, la lettura di un'intervista al suo regista J. J. Abrams può aprire sprazzi di luce a lungo attesi... per lo meno dal fan più ortodosso. Siete ancora in tempo per evitare spoiler: chiaramente parliamo di J. J., quindi non ci svelerà mai nulla di preciso anzitempo. Le sue parole sono tuttavia una rassicurazione in merito a un aspetto assai controverso della nuova trilogia, sin dal suo inizio con Star Wars Il risveglio della Forza firmato proprio da lui. Proseguiamo dopo il trailer.



Quando si discute del personaggio di Rey (Daisy Ridley), a parte il tormentone riguardante i suoi veri genitori, al quale pare verrà data risposta, irrita particolarmente i fan della trilogia storica la velocità con cui Rey padroneggia i poteri della Forza. Quella stessa Forza che costò a Luke tre film di addestramento pare sgorgare sin troppo naturale dalla ragazza. Incalzato ancora una volta sull'argomento, Abrams si è sbottonato quel tanto che basta.

"Sì, è una cosa che fa paura, eh? Giusto notarlo, non è un caso."

"Non è un caso". Viene spontaneo immaginare che la cosa abbia un legame con l'identità dei veri genitori di Rey. Ripercorrendo Il risveglio della Forza e Gli ultimi Jedi, sapendo che lo spirito di Darth Sidious aleggerà su Episodio IX e ricordando un breve flash con una Rey passata al Lato Oscuro in uno degli ultimi trailer, si può avviare la fantasia... giudicando l'età di Rey e la distanza di trent'anni dagli eventi narrati nel Ritorno dello Jedi, supporre che sia un'altra figlia di Anakin se non addirittura di Darth Sidious è una forzatura (anche se la tentazione c'è).

Continuiamo comunque a non escludere un qualche grado di parentela con i Sith. Addirittura, si potrebbe ipotizzare che Rey sia stata generata direttamente dalla Forza, riprendendo il discusso racconto del concepimento di Anakin in La minaccia fantasma. Una madre che l'ha "abbandonata", stando alla versione di Kylo Ren in Gli ultimi Jedi, non sarebbe in contraddizione con questa ipotesi.