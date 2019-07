Star Wars L'ascesa di Skywalker svelerà chi sono i genitori di Rey, lo suggerisce Daisy Ridley

News Cinema

Nessun vero spoiler, ma l'attrice in un'intervista in sostanza conferma una dichiarazione precedente di J. J. Abrams.

E' praticamente ufficiale: in Star Wars: L'ascesa di Skywalker sapremo la verità sui genitori di Rey, alias Daisy Ridley. Lo ha confermato in un'intervista a USA Today la stessa attrice, che vedremo presto nel film di J. J. Abrams in uscita nelle nostre sale il 18 dicembre. Nessun fan aveva davvero creduto al dialogo in Star Wars Gli Ultimi Jedi, dove Ren (Adam Driver) "apriva gli occhi" della ragazza, rivelandole che i suoi insignificanti squallidi genitori l'avevano venduta. La storia poteva mai finire sul serio così? Ecco cosa ha dichiarato Daisy:

"J. J. ha detto che alla domanda sarà data una risposta. Quindi alla fine del film saprete come sta la faccenda."