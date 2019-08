Star Wars L'Ascesa di Skywalker: sono 135 i minuti… delle musiche di John Williams

News Cinema

Lo rivela suo fratello Don, che apre le speculazioni sulla durata del film e svela anche che la colonna sonora comprenderà tutti i temi composti dal maestro.

Dalla galassia lontana lontana di Star Wars arriva una notizia importante, che riguarda naturalmente Star Wars: L'Ascesa di di Skywalker, il terzo capitolo della terza trilogia di Guerre Stellari che invaderà le nostre sale il prossimo 18 dicembre. Siamo contenti di tornare a parlare del film più atteso della parte conclusiva dell'anno, la cui ultima novità risale al mese di luglio, quando vi abbiamo detto che scopriremo la verità sui genitori di Rey.

Oggi invece parliamo di John Williams. Suo fratello Don, anche lui compositore e musicista, e che non va confuso con il gigante del country morto nel 2017, ha svelato un particolare interessante che ci fa ragionare sulla durata del film. Nel corso di un panel dell'Academy of Scoring Arts di Los Angeles, l'artista ha dichiarato: "John ha cominciato un altro film di Star Wars. Deve scrivere 135 minuti di musica, il che vi fa capire quanto sia lungo il film".

Ora, è chiaro che non ogni singolo istante del film sarà accompagnato dalla musica, ma dalle parole di Don Williams capiamo che L'Ascesa di Skywalker supererà i 135 minuti, e a questo punto ci domandiamo se sia stato battuto o meno il record dei 152 minuti de Gli Ultimi Jedi. Qualcosa ci dice che sarà così.

L'altra preziosa informazione che ci arriva da Don Williams riguarda ciò che ascolteremo in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: "Si tratta di musica allo stato puro. Abbiamo lavorato per 4 giorni e siamo solamente all'inizio. Credo che a questo punto abbiamo raggiunto un totale di 34 minuti. Posso dirvi che ogni tema che avete ascoltato sarà presente in questa sua ultima fatica: quello di Leia, di Yoda, della Minaccia Fantasma, di Darth Vader, ci saranno tutti. Come fa sempre, John li nasconderà, dovrete cercarli".

Diretto da J.J. Abrams, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker vedrà tornare Mark Hamill, Anthony Daniels, Billy Dee Williams, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Lupita Nyong'o e… Carrie Fisher. I volti nuovi del film sono invece Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.