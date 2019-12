Star Wars L'ascesa di Skywalker: prime reazioni di chi l'ha già visto

News Cinema

Influencer e giornalisti rompono il silenzio su Twitter: nessuno spoiler, solo commenti generici.

Premettiamo che, se siete fan sfegatati di Star Wars, a questo punto sarete entrati in ritiro spirituale: domani 18 dicembre Star Wars L'ascesa di Skywalker, l'atteso Episodio IX, sarà nei cinema nostrani. Le prime reazioni della critica e degli influencer americani forse quindi non vi interesseranno e girerete al largo. Forse in questo momento avete la tentazione di procedere nella lettura ma avete paura. Vi premettiamo che non ci sono spoiler in quel che segue: sono commenti a caldo lanciati su Twitter, non recensioni, ancora assenti dalla rete per embarghi vari.

Le reazioni positive a Star Wars L'ascesa di Skywalker

Cominciamo con chi sembra uscito entusiasta dalla sala, esaltato e/o in lacrime. L'influencer e fan Jenna Bûche de Noël del sito LegionOfLeia.com (ok, forse non proprio una fonte obiettiva) scrive: "OH MIO DIO! Sono assolutamente stordita! Non c'è mai stato un film che mi abbia soddisfatto così. E' la fine di un'era e di un franchise che ha definito la mia vita, questo film gli ha reso giustizia come non avrei mai potuto immaginare. PIANGERETE." Scherzi a parte, è bene ascoltare anche le opinioni dei fan passionali, sarebbe da snob pensare che non contino quanto le altre, specialmente quando si parla di Star Wars.

Peter Sciretta di Slashfilm scrive invece: "J. J. Abrams ce l'ha fatta. E' stato in grado di dare una coesione all'arco narrativo di questa trilogia. La sensazione è che sia una chiusura giusta per la saga intera. Mi sento emotivamente svuotato. I fan di Star Wars saranno molto felici."

Jake Hamilton di Fox32News ci dice: "L'ascesa di Skywalker è tutto quello che volevo che fosse, perché non c'è mai stato un film di Star Wars così prima. E' cupo, fa paura, ma c'è speranza ed è bellissimo. Chiude la trilogia ma anche la saga intera. So che sto blaterando, ma io questo film lo idolatro."

Dan Casey di Nerdist scrive: "Posso solo dire: wow. L'ascesa di Skywalker è molte cose: terrificante, pieno di speranza, violento, leggermente arrapante, e pieno del giusto fanservice. Ma soprattutto, è la fine corretta per quest'incredibile saga quarantennale. Non è un film perfetto e sono sicuro che troverò tante cose da criticare nei giorni e nelle settimane, ma ora come ora sono tutto un sorriso."

Le reazioni negative a Star Wars L'ascesa di Skywalker