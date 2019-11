Star Wars - L'ascesa di Skywalker, Poe Dameron guida il Millennium Falcon in una nuova immagine

News Cinema

Cosa starà combinando l'intrepido personaggio di Oscar Isaac? Entertainment Weekly ci provoca e ci fa preoccupare: dov'è finito Lando?

Manca ora meno di un mese all'uscita di Star Wars - L'ascesa di Skywalker, l'Episodio IX che chiuderà la quarantennale saga della famiglia Skywalker dal 18 dicembre, così Entertainment Weekly ha ben pensato di giocarsi le sue carte migliori, sin dai tempi del Risveglio della Forza: foto esclusive del film. In una nuova immagine da poco pubblicata vediamo Poe Dameron (Oscar Isaac) alla guida addirittura del Millennium Falcon, in compagnia di Chewbacca e Finn (John Boyega). La loro espressione suggerisce una situazione foriera di grossi guai, che come sappiamo sono attirati come calamite dalla "ferraglia" del fu-Han Solo. In precedenza avevamo già visto foto in cui Poe era sul Falcon, ma era il buon vecchio Lando Calrissian a guidarlo (Billy Dee Williams in persona).

Il rapporto d'amicizia tra Poe e Finn merirerebbe un'ulteriore esplorazione prima di chiudere i giochi, quindi incrociamo le dita affinché i due trascorrano più tempo insieme nel nuovo lungometraggio.