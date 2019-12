Star Wars L'ascesa di Skywalker non ha avuto una proiezione di test

News Cinema

La Disney ha saltato la cosiddetta "sneak preview", lo conferma J. J. Abrams. Misura antispoiler?

Con Star Wars L'ascesa di Skywalker in uscita il 18 dicembre, i fan meno sensibili agli spoiler si stanno di sicuro domandando se qualcuno abbia già visto Episodio IX. Ovviamente non ci riferiamo al cast o alla troupe, ma a quel pubblico delle "sneak preview" o "test screening", quelle proiezioni a porte chiuse con spettatori volontari, che firmano carte su carte per non rivelare nulla... e a volte cedono. Questa volta non accadrà. Onde evitare il problema alla radice, la Disney / Lucasfilm ha cancellato le proiezioni di test, come ha confermato il regista J. J. Abrams a Esquire. Una mossa drastica: giunti alla fine di una saga quarantennale, evidentemente i piani alti hanno giudicato superflue modifiche e correzioni al film così come l'hanno pensato gli autori e la produzione. E' assai difficile immaginare che Episodio IX floppi, anche ricordando le reazioni a Gli ultimi Jedi e il tonfo di Solo: A Star Wars Story. Fino a un paio di settimane fa, addiritura, nemmeno lo stesso Abrams poteva dire di aver visto il suo film per intero.





"La verità è che non ho ancora visto il prodotto finito. In pratica lavori così: vai avanti e dietro tra due luoghi diversi, in uno fai l'immagine con la color correction, nell'altro fai il mix del suono. Ti arrivano solo pezzi, magari dici: che immagini fantastiche! Però il suono non c'è. Poi vai dall'altra parte e dici: che suono meraviglioso! Devi unire le tessere del puzzle nella tua testa. Naturalmente l'hanno visto gli amici, la mia famiglia, però un test screening non l'abbiamo mai fatto."