Star Wars L'ascesa di Skywalker, negli Usa le prevendite superano del 45% Avengers Endgame

Naturalmente, ciò non significa che Episodio IX superi la corazzata Marvel, ma è un buon inizio.

Appena ieri è stato pubblicato il final trailer di Star Wars - L'ascesa di Skywalker: non è mai troppo presto per fare previsioni sugli incassi, e ne ha ben donde il servizio americano di prevendita Atom Tickets. L'azienda ha comunicato che fino a questo momento i biglietti venduti per l'ultimo atto della saga degli Skywalker superano del 45% quelli staccati in prevendita per Avengers: Endgame.

Una considerazione doverosa: questo non implica che gli incassi di Episodio IX si rivelino superiori a quelli del colosso marveliano. Endgame ha finito la sua corsa in sala con un mostruoso risultato mondiale di 2.798.000.000 dollari, lì dove Il risveglio della Forza si "fermò" a 2.068.000.000 e Gli Ultimi Jedi ancora prima, sul 1.332.000.000. Si può però ragionevolmente immaginare che L'ascesa di Skywalker, con queste premesse, riesca a guadagnare terreno sull'accoglienza più tiepida a Episodio VIII. Gli analisti americani ci ricordano giustamente che Star Wars paga pegno in Cina, dove l'entusiasmo per la saga è praticamente inesistente, mentre quello per i supereroi Marvel è elettrico: Endgame totalizzò in Cina 614 milioni di dollari, Gli Ultimi Jedi appena 42.



Star Wars: L'ascesa di Skywalker: Trailer Italiano Ufficiale Finale - HD

Ricordiamo che anche in Italia sono ufficialmente aperte da ieri le prevendite dei biglietti del film Star Wars: L’Ascesa di Skywalker nei cinema italiani, sui loro relativi siti e sul sito https://app.powster.com/disney/sws-9/it/, in continuo aggiornamento. Il nuovo capitolo della saga di Star Wars targata Lucasfilm arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre.