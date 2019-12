Star Wars L'ascesa di Skywalker, lo sceneggiatore Chris Terrio: "Il DNA dell'universo espanso con lo spirito di Flash Gordon"

News Cinema

Coautore del copione con J. J. Abrams, Terrio ha raccontato come si è avvicinato al film, da fan e da professionista.

Lo sceneggiatore Chris Terrio è coautore con J. J. Abrams del copione di Star Wars L'ascesa di Skywalker, l'Episodio IX ormai imminente e in sala dal 18 dicembre. In un'intervista a Rolling Stone, Terrio ha spiegato come si è avvicinato a un compito così delicato, da fan di Star Wars e allo stesso tempo da professionista.

"Tante direzioni diverse in cui potevi portare la storia erano state già prese, anche molto bene, dagli autori di romanzi e fumetti, o da Dave Filoni e i suoi collaboratori sulle serie tv. [...] Allo stesso tempo, dovevi mantenere quello spirito dei serial di Flash Gordon che aveva la trilogia originale. [...] Volevi anche rimanere fedele all'idea originale di George Lucas, [...] con i personaggi sempre in pericolo, in un racconto coinvolgente dall'inizio alla fine. La speranza è che tante cose dell'universo espanso [ufficialmente cancellato dalla Disney, ndr] possano essere nel DNA della storia, senza farci deragliare dal compito, cioè rendere l'avventura dinamica, adrenalinica e originale."

Nonostante i suoi lavori per la Warner Bros come Justice League e Batman V Superman, Terrio rimane nell'anima lo sceneggiatore di film indipendenti come Argo, che gli ha fruttato un Oscar. L'impatto con una produzione del genere è molto diverso? In fin dei conti meno di quanto s'immagini...

"E' un processo estremamente collaborativo, devo darne atto ai produttori, perché tutti stavano facendo lo stesso film. Non è sempre facile con un film di questa portata. A volte lo studio vuole fare un film, i produttori vogliono farne un altro, il regista un altro e lo sceneggiatore un altro ancora. Quest'esperienza mi ha ricordato Argo, tutti stavamo facendo lo stesso film. Abbiamo sofferto su ogni decisione, ma il processo è stato sereno."