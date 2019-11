Star Wars L'ascesa di Skywalker, Leia doveva diventare Jedi, lo rivela suo fratello

News Cinema

Un duro colpo per i fan: Todd Fisher rivela i piani antecedenti alla prematura morte della simpatica Carrie.

Con l'uscita di Star Wars - L'ascesa di Skywalker dietro l'angolo, prevista per il 18 dicembre, molti fan si domandano ancora quanto avrebbe contato il personaggio di Leia se la povera Carrie Fisher non ci avesse lasciato nel dicembre del 2016. Suo fratello Todd Fisher ha raccontato a Yahoo Movies quali fossero i piani per il capitolo finale della nuova trilogia.

Forse l'avete già indovinato, ricordando quali poteri Leia mostrasse negli Ultimi Jedi: citando le parole di Todd, sarebbe diventata "una guerriera Jedi in tutto e per tutto, completa di spada laser tutta sua." Sempre secondo Todd, sarebbe stata lei "l'ultima Jedi, per così dire. Forte, eh?"

Dal momento che questi piani sono saltati dopo la tragedia, precisamente com'è stata riproposta Carrie Fisher / Leia in Episodio IX? Todd l'aveva già spiegato a grandi linee qualche tempo fa, ma ritorna sull'argomento.

"Avevano otto minuti di riprese [del Risveglio della Forza, ndr]. Hanno preso ogni fotogramma, l'hanno analizzato e hanno fatto una sorta di reverse-engineering per inserirlo nella storia nel modo giusto. [...] La cosa bella dell'idea della Forza è che non muori mai davvero, solo esisti in un'altra dimensione. Carrie ci guarda dall'alto (o di sbieco o come lei vorrà) ed è ancora parte di noi. Una cosa del genere è una di quelle magie che il cinema sa creare."