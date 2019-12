Star Wars L'ascesa di Skywalker: le previsioni sugli incassi mondiali

News Cinema

Quali cifre prevedono gli analisti, tenendo presenti i risultati del Risveglio della Forza e degli Ultimi Jedi?

Con Star Wars: L'ascesa di Skywalker da oggi nelle nostre sale, ci tuffiamo nella follia del boxoffice: analisti americani stanno già eleborando i possibili risultati economici dell'Episodio IX di Star Wars, in arrivo invece nei cinema americani dal 20. Si parla di un primo weekend sui 450 milioni di dollari raccolti in tutto il mondo, con più di 200 ottenuti solo da Stati Uniti e Canada, e un primo giorno americano intorno ai 45. Per capire la collocazione, l'attesissimo Risveglio della Forza veleggiò sui 57 il primo giorno e 528.900.000 dollari totali mondiali al primo weekend. Gli analisti stanno dunque paragonando l'esito iniziale dell'Ascesa di Skywalker a quello degli Ultimi Jedi, forti delle prevendite statunitensi stimabili tra i 175 e i 200 milioni di dollari.

E in Italia? Il risveglio della Forza partì con 8.400.000 euro per cinque giorni in sala, mentre Gli Ultimi Jedi debuttò con 5.895.000, sempre spalmati sui cinque giorni. Da domani ci occuperemo del debutto nostrano di L'ascesa di Skywalker e lo paragoneremo a quello degli altri capitoli.