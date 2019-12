Star Wars L'ascesa di Skywalker: le parole della saga entrate nel dizionario inglese di Oxford

News Cinema

Che la Forza sia con i linguisti di tutto il mondo, specialmente con i decani dell'Oxford English Dictionary.

L'Oxford English Dictionary è lo storico, più completo e definitivo dizionario della lingua inglese ed esiste dal 1857. Essendo però cultura e società in costante evoluzione nel corso dei secoli, l'OED è aggiornato ogni anno con nuovi termini che entrano nel linguaggio comune. A noi oggi interessa sapere quali termini della saga di Star Wars hanno aperto una breccia nel comitato di linguistico che si riunisce per riconoscere la dignità di ingresso di una parola nuova in quel testo sacro. Perché Star Wars? Perché, nel caso non l'abbiate notato, è uscito al cinema il nuovo episodio Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. A questo link potete leggere i risultati al box office nel primo giorno di programmazione per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Nell'Oxford English Dictionary erano già presenti la Forza e il "trucco mentale Jedi":

Force , n. – With the and chiefly with capital initial. In the fictional universe of the Star Wars films: a mystical universal energy field which certain individuals, such as the Jedi, can harness to gain special powers or abilities. Also in extended use, and in allusions to dialogue from the Star Wars films, esp. may the Force be with you (used to wish someone good luck, courage, etc.). Con l'articolo e principalmente con l'iniziale maiuscola. Nell'universo fittizio dei film di Star Wars: un mistico universale campo di energia che alcuni individui, come i Jedi, possono sfruttare per ottenere poteri o abilità speciali. Anche in uso colloquiale con allusione ai dialoghi dei film di Star Wars, specialmente che la Forza sia con te (usato per augurare buona fortuna, coraggio, ecc.)

, n. – With the and chiefly with capital initial. In the fictional universe of the Star Wars films: a mystical universal energy field which certain individuals, such as the Jedi, can harness to gain special powers or abilities. Also in extended use, and in allusions to dialogue from the Star Wars films, esp. may the Force be with you (used to wish someone good luck, courage, etc.). Con l'articolo e principalmente con l'iniziale maiuscola. Nell'universo fittizio dei film di Star Wars: un mistico universale campo di energia che alcuni individui, come i Jedi, possono sfruttare per ottenere poteri o abilità speciali. Anche in uso colloquiale con allusione ai dialoghi dei film di Star Wars, specialmente che la Forza sia con te (usato per augurare buona fortuna, coraggio, ecc.) Jedi mind trick, n.– (In the fictional universe of the Star Wars films) a telepathic technique of psychological manipulation used by the Jedi; also in extended and allusive use. (Nell'universo fittizio dei film di Star Wars) una tecnica telepatica di manipolazione psicologica usata dai Jedi; anche in uso esteso e allusivo.

Quest'anno l'Oxford English Dictionary ha riconosciuto anche Jedi, Padawan e Lightsabre:

Jedi , n. – In the fictional universe of the Star Wars films: a member of an order of heroic, skilled warrior monks who are able to harness the mystical power of the Force. Also in extended and allusive use; esp. someone (humorously) credited with great skill or preternatural powers. Also more fully Jedi knight, Jedi master. Nell'universo fittizio di dei film di Star Wars:un membro di un ordine di eroici, abili guerrieri monaci che sono capaci di sfruttare i poteri mistici della Forza. Anche in uso esteso e allusivo; specialmente qualcuno a cui sono attribuiti (scherzosamente) grandi abilità o poteri preternaturali. O anche più compiutamente cavaliere Jedi, maestro Jedi.

, n. – In the fictional universe of the Star Wars films: a member of an order of heroic, skilled warrior monks who are able to harness the mystical power of the Force. Also in extended and allusive use; esp. someone (humorously) credited with great skill or preternatural powers. Also more fully Jedi knight, Jedi master. Nell'universo fittizio di dei film di Star Wars:un membro di un ordine di eroici, abili guerrieri monaci che sono capaci di sfruttare i poteri mistici della Forza. Anche in uso esteso e allusivo; specialmente qualcuno a cui sono attribuiti (scherzosamente) grandi abilità o poteri preternaturali. O anche più compiutamente cavaliere Jedi, maestro Jedi. Padawan , n. – In the fictional universe of the Star Wars films: an apprentice Jedi. Also (often humorously) in extended and allusive use: a youthful, naive, or untrained person. Frequently in young Padawan, esp. as a form of address. Nell'universo fittizio dei film di Star Wars: un apprendista Jedi. Anche (spesso scherzosamente) in esteso e allusivo uso: una giovane, ingenua o inesperta persona. Frequentemente nell'accezione giovane Padawan, specialmente come forma di indirizzo.

, n. – In the fictional universe of the Star Wars films: an apprentice Jedi. Also (often humorously) in extended and allusive use: a youthful, naive, or untrained person. Frequently in young Padawan, esp. as a form of address. Nell'universo fittizio dei film di Star Wars: un apprendista Jedi. Anche (spesso scherzosamente) in esteso e allusivo uso: una giovane, ingenua o inesperta persona. Frequentemente nell'accezione giovane Padawan, specialmente come forma di indirizzo. lightsabre/lightsaber, n. – In the fictional universe of the Star Wars films: a weapon resembling a sword, but having a destructive beam of light in place of a blade. Also: a toy resembling this. Nell'universo fittizio dei film di Star Wars: un'arma assomigliante a una spada, ma con una raggio distruttivo di luce al posto della lama. Anche: un giocattolo che somiglia a questo.

Il trailer di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker