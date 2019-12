Star Wars L'ascesa di Skywalker, Kathleen Kennedy spiega il licenziamento di Colin Trevorrow

News Cinema

Abbiamo anche l'opinione ufficiale della Lucasfilm su un "giallo" relativo alla nuova trilogia.

Colin Trevorrow, un tempo designato regista di Star Wars L'ascesa di Skywalker, dal 18 dicembre in sala, ha avuto almeno un vantaggio, rispetto a Phil Lord & Chris Miller, i primi registi di Solo: A Star Wars Story: non è stato licenziato mentre era sul set, ma nella fase di preproduzione, risparmiandosi un'umiliazione che deve comunque aver provato, visto che Trevorrow ha devoluto in beneficenza la sua quota di incassi di Episodio IX. A sua discolpa, va detto che non dev'essere facile lavorare con la Lucasfilm / Disney, e che la combinazione della morte di Carrie Fisher con il flop del suo Il libro di Henry deve aver contribuito al naufragio del suo viaggio nella galassia lontana lontana. Gizmodo ha comunque chiesto a Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm, lumi proprio su questo abbandono di Colin. Ecco la sua risposta:

"Colin era in forte svantaggio, non avendo preso parte al Risveglio della Forza e alle nostre prime discussioni, perché avevamo un'idea generale di dove la storia stesse andando. Come accade sempre nello sviluppo, solo quando ci siamo trovati davanti alla prima stesura ci siamo resi conto che forse stava andando in una direzione che per molti di noi non era quella desiderata. E dovevamo rispettare una tabella di marcia, come spesso succede con questi film. Abbiamo dovuto prendere una decisione dura, chiedendoci se avremmo fatto in tempo a cambiare direzione."