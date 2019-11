Star Wars L'ascesa di Skywalker, John Boyega confessa: "Sono stato io a perdere il copione finito su Ebay"

News Cinema

Il povero Finn era nel panico: "Mi ha chiamato pure Topolino: che hai fatto?"

Abbiamo il colpevole: ieri vi avevamo raccontato che un copione originale di Star Wars L'ascesa di Skywalker era finito su Ebay. Il regista J. J. Abrams non aveva voluto rivelare quale attore fosse stato colpevole di averlo perso. Ospite di Good Morning America, un contrito (e forse ancora spaventato) John Boyega alias Finn ha confessato d'essere stato lui. Ecco la sua imbarazzante versione dei fatti.

"Stavo traslocando, ho lasciato il copione sotto il mio letto. Mi ero detto: lo lascio qui sotto il letto, quando mi sveglio la mattina dopo lo riprendo e trasloco. Ma poi sono venuti a casa i miei amici e abbiamo festeggiato un po'. Il copione è rimasto lì. Qualche settimana dopo arriva uno che fa le pulizie, trova la sceneggiatura e la mette su Ebay tipo per 65 sterline. Non sapeva quanto valesse davvero. Ho avuto una paura assurda, mi hanno chiamato tutti i capi. Mi ha chiamato persino Topolino: CHE HAI FATTO?"