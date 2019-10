Star Wars L’ascesa di Skywalker: J.J. Abrams spiega la presenza di Palpatine

News Cinema

Il nuovo re Mida della serie si scomoda in prima persona per illuminare i fan sulla scelta.

Ride bene chi ride ultimo. Nel caso che stiamo esaminando Palpatine, visto che l’eco inconfondibile della sua proverbiale risata è risuonata come ultima cosa nel primo trailer di Star Wars: L’ascesa di Skywalker. Parliamo, in fondo, dell’Imperatore Palpatine, abbondantemente proposto da George Lucas nei film precedenti della serie. La cosa, però, ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni fan eccitati e molti invece atterriti dal suo ritorno. Ci pensa ora sua Saga in persona, J.J. Abrams, a spiegare meglio la scelta.

“Alcune persone pensano che non dovremmo rivisitare l’idea stessa di Palpatine, e capisco completamente il loro punto di vista”, ha detto a Empire. “Ma se consideriamo i nove film come una storia unica, non conosco molti libri in cui gli ultimi capitoli non abbiano niente a che fare con quelli che li precedono”. Ha della logica, dovete ammetterlo, anche se ci troviamo di fronte all’eterno quesito di una serie: considerarla in pieno come un unico affresco o fare in modo che ogni film stia in piedi da solo, possa essere considerato autonomo?

Parliamo di un personaggio morto, come Palpatine, ma ci sono tanti modi per farlo tornare a perseguitare i nostri eroi, oltretutto l’effetto nostalgia è alla base della serie e della società di oggi. Ci sarà qualcuno a cui manca Palpatine, o no?

In ogni caso, ma non ci sarebbe bisogno di ricordarvelo, Star Wars: L’ascesa di Skywalker sarà nelle sale il 18 dicembre 2019, per stuzzicarci al riguardo.