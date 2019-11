Star Wars L'ascesa di Skywalker, J. J. Abrams: "E' più ambizioso di Episodio VII", nuove foto pubblicate

News Cinema

Entertainment Weekly svela altre immagini di Episodio IX, in arrivo il 18 dicembre.

Mentre attendiamo Star Wars L'ascesa di Skywalker nelle nostre sale il 18 dicembre, Entertainment Weekly ha dedicato al film un'anteprima con nuove esclusive immagini e alcune dichiarazioni del regista (e cosceneggiatore) J. J. Abrams, nonché del cast al completo. Proprio J. J. dà il via alle danze, ammettendo che la postproduzione del film è al fotofinish: rispetto alla norma per questo tipo di blockbuster, il team ha avuto a disposizione tre mesi in meno, quindi Episodio IX sarà ultimato poco prima della distribuzione in sala. A dispetto di questo, Abrams si sente più tranquillo:





Ci sono stati più reshoot e correzioni alla storia per il VII che per questo qui. Prima non sapevamo se questi personaggi avrebbero funzionato, se gli attori sarebbero stati in grado di reggere uno Star Wars. Non sapevamo tante cose. Qui sapevano chi e cosa funzionasse, tutti stanno dando il massimo come raramente ho visto. Ma l'ambizione di questo film è molto più grande di quella del Risveglio della Forza. Quello che ci siamo imposti di fare è una sfida assai più complessa. Tutto è elevato al cubo qui.

John Boyega, contento dell'evoluzione più eroica che avrà il suo personaggio, racconta di aver dovuto rileggere il copione sei volte prima di coglierne la valanga d'informazioni, mentre Abrams garantisce che gli apparenti "spoiler" visti nei trailer sono solo "la punta dell'iceberg". Daisy Ridley conferma che la sua Rey ha una maggiore padronanza della Forza, ma che non sa esattamente come impiegarla, non prima di aver capito alcune cose di se stessa. Secondo Adam Driver, il suo Kylo Ren si sente più sicuro adesso che ha eliminato tutte le "figure paterne", però l'attore comprensibilmente non si esprime chiaramente sull'ambiguo rapporto che il personaggio ha con Rey.





Persino Lando Calrissian avrà da risolvere, stando a Billy Dee Williams, "alcune cose che sono successe nella sua vita", mentre Anthony Daniels apprezza che Abrams e la Lucasfilm abbiano scovato un aspetto di C3PO più fresco, che lo rende più importante nel plot, non solo "elemento decorativo".

Esiste una sinossi, o per meglio dire una premessa narrativa, ve la esponiamo però vi consigliamo di fermarvi qui se non volete alcuna anticipazione.