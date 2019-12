Star Wars L'ascesa di Skywalker, J. J. Abrams critica Gli Ultimi Jedi

News Cinema

J. J. ammira il coraggio di Rian Johnson ma non avrebbe scelto lo stesso approccio.

Ora che Star Wars L'ascesa di Skywalker è quasi nei nostri cinema, mancando pochi giorni alla data fatidica del 18 dicembre, molti fan di Star Wars temono in modo nemmeno troppo velato che si ripetano le delusioni di Star Wars Gli ultimi Jedi. Per tutti quelli preoccupati, alcune dichiarazioni di J. J. Abrams, regista del Risveglio della Forza e di quest'ultimo lavoro, fanno intendere che guardi la saga con un occhio un po' diverso da quello di Rian Johnson. Leggiamo cosa ha dichiarato J. J. in un'intervista al New York Times.

"Mi piace Gli ultimi Jedi perché è pieno di sorprese, provocazioni e diverse scelte coraggiose. D'altro canto, però, ha un approccio metanarrativo alla storia. Io non penso che la gente voglia andare a vedere Star Wars per sentirsi dire: nah, guarda che questa cosa non conta nulla. Comunque la storia aveva bisogno di un pendolo, di oscillare in una direzione per poi andare nell'altra."