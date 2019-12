Star Wars L'ascesa di Skywalker, il ruolo di Leia secondo J. J. Abrams è comunque importante

News Cinema

"E' una presenza significativa, anche se non era più tra noi sul set."

Mancano una decina di giorni allo sbarco in sala di Star Wars - L'ascesa di Skywalker il 18 dicembre: l'Episodio IX diretto da J. J. Abrams è presentato come il capitolo finale della saga degli Skywalker cominciata con Guerre Stellari. Proprio Abrams, discutendo con Cinemablend, ha spiegato quale peso abbia il ruolo di Leia nella storia: un'implementazione complessa, dopo la morte di Carrie Fisher alla fine del 2016. J. J. ha spiegato come l'utilizzo di scene tagliate da Episodio VII non pesi affatto, almeno a suo parere.

"Non è stata aggiunta solo perché nel film doveva esserci. Oserei dire che la sua storia e il suo ruolo, l'importanza di Leia, contino tanto quanto conterebbero se lei ci fosse. [...]

Questa è la saga degli Skywalker, lei è la Skywalker sopravvissuta nella nostra storia, non potevi cominciare il film dicendo che le era successo qualcosa tra un film e l'altro. [...] E non avremmo mai fatto un recasting, nè avrebbe funzionato una Leia rifatta in digitale. [...]

Quando abbiamo guardato il girato del Risveglio della Forza, che ovviamente ricordavo bene, abbiamo realizzato che avevamo un po' di scene da usare, su cui costruire altre scene, e mi son detto: oddìo, potremmo raccontre la storia con Leia nel film!"