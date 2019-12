Star Wars L'ascesa di Skywalker. i due volti che nessuno si aspettava... forse [SPOILER]

News Cinema

Due presenze dovrebbero fare molto piacere ai fan: una è evidente, l'altra richiede la massima attenzione.

Avete visto Star Wars L'ascesa di Skywalker? Se l'avete già fatto, dovreste essere già rimasti colpiti da due comparsate che prima della visione non ci si aspettava. Sono due volti legati alla saga di Star Wars, in modo diverso, così come in modalità diverse appaiono sullo schermo. Questo naturalmente non è un articolo a rischio spoiler, è un pezzo a sicurezza assoluta di spoiler! Se per un qualche misterioso caso siete ancora qui, questa è la vostra ultima occasione per fermarvi in questo esatto momento. Il nocciolo della questione lo tocchiamo dopo il solito trailer, per sicurezza.



Star Wars: L'ascesa di Skywalker: Trailer Italiano Ufficiale Finale - HD

Harrison Ford è nel cast di Star Wars L'ascesa di Skywalker

Morto in modo estremamente contestato da una parte dei fan in Star Wars Il risveglio della Forza, Han Solo è tornato per pochi minuti nell'Episodio IX: in fin dei conti si trattava di chiudere la saga alla cui fama aveva contribuito lo stesso Ford, con il suo inconfondibile look da eroe e il suo personaggio amato da generazioni. A dir il vero la voce di una sua apparizione si era diffusa già mesi fa. Fino all'ultimo momento abbiamo incrociato le dita: sostenere che Solo, dopo essere stato infilzato da suo figlio Kylo Ren in Episodio VII, fosse ancora vivo sarebbe stato sin troppo goffo. Ipotizzammo, in uno dei nostri articoli protetti dallo spoiler, che potesse apparire come fantasma o visione, oppure in un flashback. Fortunatamente, più o meno, avevamo previsto ciò che è accaduto: Kylo si confronta con la memoria del padre, e un Ford molto in forma lo consola.

In Star Wars L'Ascesa di Skywalker c'è un cameo di John Williams

Qui non si parla di un vero e proprio personaggio, ma la tenerezza di questa brevissima apparizione è inestimabile. Per un attimo osserviamo un primo piano di un barista in quel di Kijimi, il pianeta ghiacciato. Quell'anziano signore, di ben 87 anni, è proprio lui, il leggendario John Williams. Vincitore di cinque premi Oscar per le colonne sonore di Il violinista sul tetto, Lo squalo, Guerre stellari, E.T. e Schindler's List, John ha plasmato specialmente con Steven Spielberg l'immaginario cinematografico americano contemporaneo. John aveva dichiarato che Episodio IX sarebbe stato il suo ultimo contributo a Star Wars: era il caso di salutare non solo con commozione, ma con un pizzico di ironia. Fan più rapidi di noi hanno anche colto che alle sue spalle ci sono oggetti che ricordano alcuni dei tanti lungometraggi su cui ha lavorato, come Hook. Nei credits l'interprete del barista è accreditato come Oma Tres: sì, è l'anagramma di "maestro".