Star Wars - L'ascesa di Skywalker, cosa sappiamo dell’Episodio IX

State contando i giorni che vi separano dal gran finale? Facciamo il punto della situazione.

Star Wars - L'ascesa di Skywalker sarà nelle nostre sale il 18 dicembre, ma siamo in grado già di fornire una bussola per quello che ci aspettiamo dall’Episodio IX di J. J. Abrams, il film che chiuderà la storia degli Skywalker iniziata nel lontano 1977. Proviamo a intercettare alcuni dei dubbi più frequenti.

Star Wars L'ascesa di Skywalker è l’ultimo film della saga?

Non è l’ultimo film della saga di Star Wars in generale, perché ce ne sono in lavorazione altri, però di certo chiude la linea narrativa dedicata alla famiglia Skywalker: da Anakin nella trilogia prequel, passando per i suoi figli Luke & Leia nella trilogia storica e in questa nuova targata Disney / Lucasfilm.

Rivedremo Rey, Kylo Ren, Finn dopo Star Wars L’ascesa di Skywalker?

A quanto pare no, perché i prossimi lungometraggi non avranno appunto alcun legame con questa lunga quarantennale storyline. Non è però chiaro di quali film stiamo esattamente parlando. Gli spin-off cinematografici come Rogue One e Solo sono stati bloccati dopo l’insuccesso di quest’ultimo, preferendo dedicarsi alle serie tv: The Mandalorian è già avviata sul Disney+ americano, seguirà un’altra serie dedicata al giovane Obi-Wan alias Ewan McGregor. Le nuove opere per il grande schermo non sono ancora ufficiali: David Benioff & D.B. Weiss hanno abbandonato Star Wars, mentre Rian Johnson è ancora al lavoro su una nuova trilogia di Star Wars, non ci sembra con enorme ottimismo. Anche Kevin Feige dei Marvel Studios sta lavorando su un film di Star Wars, a quanto sembra. Le ultime parole in merito del presidente Disney, Bob Iger, parlano di una pausa di qualche anno prima di rivedere questo universo.

Come mai J. J. Abrams è tornato alla regia di Star Wars L’ascesa di Skywalker, dopo Star Wars Il risveglio della Forza?

Originariamente i registi della nuova trilogia dovevano essere J. J. Abrams per Star Wars Il risveglio della Forza, Rian Johnson per Gli ultimi Jedi e Colin Trevorrow per L’ascesa di Skywalker. I rapporti tra la Lucasfilm/Disney e Trevorrow si sono però incrinati e poi interrotti definitivamente per “divergenze creative” nel settembre 2017. Non è escluso che la morte improvvisa di Carrie Fisher / Leia nel dicembre 2016 abbia scombussolato la stesura della sua sceneggiatura, inasprendo tensioni di cui si vocifera. Dopo che Johnson ha rifiutato di accettare l’impegno così a ridosso di Gli ultimi Jedi, la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy è tornata a rivolgersi ad Abrams per fargli condurre in porto Episodio IX. Ha accettato.

Chi ha scritto la sceneggiatura di Star Wars L'ascesa di Skywalker?

Coautori del copione sono J. J. Abrams stesso e Chris Terrio. Quest'ultimo è un autore in ascesa a Hollywood, vincitore dell'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale nel 2013 (il film era Argo). E' entrato poi nel mondo dei blockbuster collaborando agli script di Batman V Superman Dawn of Justice (a quattro mani con David S. Goyer) e di Justice League (scritto con Snyder e Whedon). Terrio non ha partecipato alla scrittura di Episodio VII e VIII, stesi rispettivamente dal trio Lawrence Kasdan-J.J.Abrams-Michael Arndt e da Rian Johnson. Il soggetto generale della saga è comunque concordato da questi sceneggiatori con lo "story trust" della Lucasfilm.

Chi si occupa delle musiche di Star Wars L'ascesa di Skywalker?

Ancora John Williams, naturalmente, a 87 anni! John cominciò, John finisce. Indipendentemente dai piani futuri per la saga, comunque, Williams ha fatto sapere che il suo viaggio nella galassia termina qui. La colonna sonora del film ammonta a 135 minuti complessivi. Secondo il fratello di John, Don Williams: "Posso dirvi che ogni tema che avete ascoltato sarà presente in questa sua ultima fatica: quello di Leia, di Yoda, della Minaccia Fantasma, di Darth Vader, ci saranno tutti. Come fa sempre, John li nasconderà, dovrete cercarli".

Vogliamo vedere i trailer di Star Wars L'ascesa di Skywalker!

Eccoli qui. Il primo è un teaser, il secondo è il trailer vero e proprio.



Star Wars: L'ascesa di Skywalker: Primo Teaser Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Star Wars: L'ascesa di Skywalker: Trailer Italiano Ufficiale Finale - HD

Sapremo in Star Wars L’ascesa di Skywalker chi sono i genitori di Rey?

Tormentone dei tormentoni. A nessuno è andata già la spiegazione sommaria data a Rey da Kylo Ren negli Ultimi Jedi. Sia J. J. Abrams sia Daisy Ridley hanno fatto intendere che la questione “Chi è Rey?” sarà affrontata. Queste le parole di Daisy: "J. J. ha detto che alla domanda sarà data una risposta. Quindi alla fine del film saprete come sta la faccenda." C’è chi ha ipotizzato che possa essere un’altra figlia di Han, avuta però da Qi’ra (Emilia Clarke) all’epoca di Solo, o alle spalle di Leia. E no, Daisy ha smentito che la Jyn Erso di Rogue One sia la madre di Rey!

Quali personaggi storici torneranno in Star Wars L’ascesa di Skywalker?

Beh, il più importante è senz’altro Lando Calrissian, interpretato dallo stesso Billy Dee Williams che lo incarnò nell’Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, nei primi anni Ottanta. Finora nella nuova trilogia non era mai apparso. Naturalmente sono confermati C3PO (Anthony Daniels), R2D2 e Chewbacca (guarda la nostra intervista a Joonas Suotamo nuovo Chewbacca). Dopo il teaser trailer con la sua risata, nel nuovo trailer sembra scontato che reincontreremo in qualche forma Palpatine / Darth Sidious, anche perché il cast ufficiale comprende il suo attore, Ian McDiarmid. Aspettiamoci un’apparizione di Luke, perché è stato annunciato ufficialmente anche Mark Hamill.

Com’è possibile che Leia sia nel cast di Star Wars L’ascesa di Skywalker se Carrie Fisher è morta?

La sceneggiatura originale di Episodio IX si sarebbe concentrata su Leia, così come Episodio VII pendeva su Han ed Episodio VIII su Luke. L’idea, l’ha rivelato Todd Fisher, fratello di Carrie, era trasformarla in un vero cavaliere Jedi, “compresa una spada laser tutta sua”. Questi piani sono ovviamente saltati. Leia si vede nel trailer perché in effetti comparirà in alcune scene: sono state create rielaborando in digitale otto minuti tagliati dal Risveglio della Forza. Doveva esserci per principio, ma naturalmente non avrà la stessa importanza che avrebbe avuto se il destino non avesse tradito Carrie Fisher.

Quanto incasserà al boxoffice Star Wars L'ascesa di Skywalker?

Non siamo Nostradamus, ma possiamo dire che le prevendite dei biglietti negli States hanno già superato del 45% quelle di Avengers: Endgame. Naturalmente questo ci dice poco sulla tenuta del film, responsabile poi degli incassi definitivi, però la partenza è esplosiva. Il risveglio della Forza ha portato a casa nel mondo 2.070.000.000 di dollari, Gli ultimi Jedi si è "fermato" a 1.332.000.000. Via di mezzo? Per la cronaca e per la completezza, ecco gli incassi degli spin-off: 1.056.000.000 di dollari per Rogue One e 393.000.000 per Solo, ultimo lungometraggio di Star Wars arrivato in sala e primo flop nella storia del franchise.

ATTENZIONE: L'ULTIMA DOMANDA PUO' CONTENERE UN GROSSO SPOILER. Proseguite con cautela dopo questo video speciale.



Star Wars: L'ascesa di Skywalker: Il Video Speciale dal D23 Expo 2019 - HD

Ma è vero, come dicono alcuni, che addirittura potrebbe ricomparire Han Solo in Star Wars L’ascesa di Skywalker?

La regina delle voci, la sovrana assoluta delle voci distorte e non confermate. Se davvero fosse ancora vivo dopo quello che è accaduto nel Risveglio della Forza, ci permettiamo di dire che la mossa apparirebbe piuttosto scorretta. Troppo scorretta. Se mai Harrison Ford ha accettato di fare capolino, sarà forse in una qualche forma di flashback per ottenere un sipario più emotivamente toccante. Ci auguriamo che, se mai la voce fosse vera, non si vada oltre questo.