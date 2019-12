Star Wars L'ascesa di Skywalker: confermate le nostre paure dopo la visione? [SPOILER]

News Cinema

A fine ottobre il trailer di Episodio IX ci fece temere alcune cose: visto il film, possiamo fare un bilancio,

Quasi due mesi fa, quando fu pubblicato il final trailer di Star Wars L'ascesa di Skywalker, pubblicammo un articolo con le nostre reazioni al trailer di Episodio IX. Chi scrive aveva paura di alcune derive e alcune scelte di J. J. Abrams e del team creativo della Lucasfilm / Disney. Ci sembra onesto e interessante, ora che abbiamo avuto modo di vedere il lungometraggio, ripercorrere quell'articolo e verificare quante paure siano state confermate e quante altre cose fossero solo furbi specchi per le allodole.

Star Wars L'ascesa di Skywalker: cosa succede a C-3PO e Chewbecca

I nostri timori riguardavano principalmente il destino di alcuni personaggi. Nel trailer ci veniva suggerito lo spegnimento / reboot di C-3PO: per amore di continuity aveva già usato questo escamotage proprio George Lucas al termine della Vendetta dei Sith, ma pareva dal trailer di L'ascesa di Skywalker che qui si celebrasse proprio la fine del personaggio. Ci scagliammo contro l'uso della morte come escamotage narrativo banale per suscitare emozione. In parte, abbiamo apprezzato la furbizia di Abrams in questo senso. Come saprete avendo visto il film, il reboot di C-3PO nel film è molto meno drammatico di come appariva, ci viene quasi subito suggerito che non sia nulla di tragico. E' un curioso bluff, molto simile all'apparente morte di Chube: dopo la tragedia di Han Solo, quasi tutti abbiamo creduto che potesse essere vera. Anche lì... bluff. Questi giochi ci hanno dato la sensazione di una maggiore umiltà di Abrams, un (mezzo) mea culpa per scelte piuttosto disinvolte nel resto della nuova trilogia. I due bluff ci hanno fatto sorridere, ci sono piaciuti.

Star Wars L'ascesa di Skywalker: torna Palpatine

Ci eravamo però anche molto preoccupati per il recupero di Palpatine... e in questo le nostre paure sono state pienamente confermate. Non importa quante spiegazioni razionali si possano cercare: la clonazione, la flotta grottescamente enorme realizzata in gran segreto, il contorto piano per interposta persona (Snoke)... sono forzatissimi. Una vera riesumazione, che lascia perplessi non soltanto per principio, ma proprio pensando alla struttura generale della saga che questo film dovrebbe chiudere in pompa magna: l'idea che il sacrificio simbolico di Anakin Skywalker non abbia avuto alcun peso, perché tanto Palpatine si poteva fotocopiare ad nauseam... non riusciamo ad accettarla. Lo diciamo con tristezza, non con intenzioni provocatorie per compiacimento di hating. Ci suona... emotivamente sbagliata, per quante spiegazioni si possano proporre o cercare. Non abbiamo nemmeno poi tanta voglia di cercarle o ascoltarle. Non è professionale, non dovremmo scriverlo, ma ci perdonerete un po' di sincerità.

Rimanendo in tema di morti, ci chiediamo ancora perché, per celebrare Luke, Han e Leia sia stato proprio così necessario eliminarli, invece di farli convivere coi nuovi personaggi in un passaggio di testimone ideale e non forzato da tragiche circostanze. La malinconia della morte di Leia in questo Episodio IX, inoltre, è seriamente compromessa dalla consapevolezza che abbiamo del destino reale di Carrie Fisher: è praticamente impossibile, a meno che non si sia vissuti su un altro pianeta, non sapere che Carrie è morta davvero e che la sua presenza è un'elaborazione digitale di vecchie scene tagliate e fuori contesto. Ammiriamo l'acrobazia tecnica, ma solo con la mente: il nostro cuore non ha voluto proprio saperne di crederci.