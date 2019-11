Star Wars - L'ascesa di Skywalker, Colin Trevorrow dona il suo compenso

News Cinema

Esautorato dalla regia, Colin è ancora accreditato come coautore del soggetto: le sue percentuali saranno devolute a un orfanotrofio.

Colin Trevorrow, che avrebbe dovuto dirigere l'imminente Star Wars - L'ascesa di Skywalker di J. J. Abrams, in arrivo il 18 dicembre, come sappiamo risulterà comunque coautore del soggetto insieme agli altri sceneggiatori. Per non essere stato del tutto estromesso dalla produzione, a Colin spetteranno delle piccole percentuali sugli incassi, assai ridotte ma non per questo trascurabili nel complesso, visto che parliamo di un titolo che certamente andrà molto bene al boxoffice. Impegnato già su Jurassic World 3 previsto per il 2021, Trevorrow, che chiaramente non ha bisogno di soldi e forse ormai gli ricordano un'esperienza spiacevole, ha annunciato che devolverà quella rendita in beneficenza. Ecco motivazione e destinatari:

Attraverso i suoi film, George Lucas ci ha insegnato il nostro legame con tutte le cose viventi. Ci ha insegnato a prenderci cura l'uno dell'altro, e lui stesso ha incarnato questo esempio. La casa di cura Alexander Devine aiuta le famiglie nel più grave momento del bisogno. Non riesco a pensare a un modo migliore per rendere onore all'eredità di George.