Star Wars L'ascesa di Skywalker, clip esclusiva in arrivo in Fortnite il 14 dicembre

Al drive-in "virtuale"del Risky Reels: da non perdere per chi riuscirà a essere online alle 14 ET.

Mentre si avvicina l'uscita italiana di Star Wars L'ascesa di Skywalker, imminente in Italia il 18 dicembre, gli utenti dell'action online Fortnite avranno la possibilità di apprezzare una clip in esclusiva direttamente nel drive-in virtuale del gioco Epic, il Risky Reels. Si tratta di un'iniziativa di marketing piuttosto furba, data l'ormai altissima quantità di utenti del popolare gioco: la data scelta è il 14 dicembre, alle 2:00 pm ET, in altre parole alle 20 nostrane.

L'evento dovrebbe coinvolgere il regista J. J. Abrams, anche se non è ancora chiaro in quale maniera. Da un paio di settimane è disponibile una skin di Stormtrooper, e i poster che promuovono l'evento stanno già facendo la loro comparsa nel mondo virtuale creato da Epic Games.

Non è la prima volta che l'universo di Fortnite si presta a promozioni cinematografiche o televisive: è successo di recente con Stranger Things e IT.