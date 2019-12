Star Wars L'ascesa di Skywalker, Billy Dee Williams: "Tutto si può resuscitare, è lo show business!"

News Cinema

A 82 anni, l'attore torna a vestire i panni di Lando Calrissian nell'ultimo capitolo della saga degli Skywalker, in sala dal 18 dicembre.

Tutti i fan di Star Wars sanno che in Star Wars - L'ascesa di Skywalker il mitico Billy Dee Williams, anni 82, tornerà a vestire i panni di Lando Calrissian, originale proprietario del Millennium Falcon. I trailer vedono Lando di nuovo a bordo, ma l'intervista condotta da Esquire all'attore non si focalizza tanto su eventuali rivelazioni o spoiler, quanto sulla carriera dell'attore e sul suo modo di vedere il mondo.

Pochissimi ricordano che, ben prima di accettare il ruolo di Lando nell'Impero colpisce ancora (1980), Billy sfiorò l'Emmy Award con la sua interpretazione di un running back nel tv movie La canzone di Brian (1971), uno dei lavori fondamentali per portare una presenza afroamericana nell'audiovisivo "dei bianchi". Episodio V fu la consacrazione di quella capacità di Billy di fare breccia nell'ambiente, tanto che - ricorda ora Williams - Jamie Foxx e Dwayne Johnson l'hanno di recente ringraziato, ritenendo possibili le loro carriere grazie al suo esempio.

Emblema del "cool", Billy De Williams - stando alle parole di J. J. Abrams regista appunto di Episodio IX - diede la possibilità alle comunità afroamericane di vedersi rappresentate in un blockbuster, però in un personaggio "con un certo stile". Billy sostiene di aver sempre coltivato il suo "lato femminile" e più dolce, al fianco di quello maschile, tanto che sorride quando l'intervistatore gli fa notare che Donald Glover, il Lando giovane di Solo: A Star Wars Story, aveva accennato a una possibile bisessualità di Calrissian. Williams ha comunque le sue idee sul mito:

"L'ho sempre immaginato un po' alla Steve Wynn, a Las Vegas. E' uno che scommette, ma anche un po' un uomo di spettacolo, una sorta d'impresario. Io Lando lo vedo così, non l'ho mai visto necessariamente come un generale che se ne va in giro a sparare".

Toccanti e molto sincere le parole di Billy Dee Williams sul ritornare, dopo tantissimi anni, su un vecchio personaggio.

"Mi sono chiesto: ho ancora quella fame, quell'entusiasmo di tanti anni fa? Questo per me è un momento molto difficile, per quel che riguarda l'età. Quando arrivi a una certa età, alla morte ci pensi, che tu lo voglia o no. [...] Riassaporare quel momento originale è dura: cerchi di ricordare com'era il tuo palato, il tuo senso del gusto, cercando di cogliere ancora quel qualcosa che è successo tanti anni fa. [...] Solo che non riassapori davvero QUEL momento. Assapori QUESTO momento. E sei felice di questo momento, ma non è quello che ricordi."

Sagge le parole che chiudono l'intervista. Quando il giornalista domanda a Williams se Lando tornerà nell'universo di Star Wars, Williams dimostra di avere troppi anni di militanza nel mondo del cinema per dare una risposta romantica.

"Dipende da quanti soldi si fanno. E' questo che determina se qualcosa finisce o meno. Se c'è una cosa vera nel mondo dello show business, è che tutto può resuscitare."