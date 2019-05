Star Wars, Knights of the Old Republic diventa un film e una possibile trilogia

Non sappiamo quanti di voi ricordino il gdr Star Wars Knights of the Old Republic, ma siete avvisati: diventerà uno dei prossimi film ufficiali di Star Wars, dando origine probabilmente a una trilogia. Lo scoop si deve a Buzzfeed, che avrebbe saputo anche il nome della sceneggiatrice al lavoro su un primo copione quasi terminato: Laeta Kalogridis, già collaboratrice di James Cameron sulle prime stesure di Avatar, ma non solo (ha al suo attivo le sceneggiature di Alexander, Shutter Island e Alita: Battle Angel).

Star Wars Knights of the Old Republic, poi rivisitato nel quasi omonimo successivo MMORPG The Old Republic, era un gdr del 2003 realizzato dai Bioware e pubblicato dalla fu-LucasArts per Windows e la prima X-Box (in seguito anche Mac, iOS e Android). Arrivò subito un sequel nel 2004, Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, realizzato invece dall'Obsidian Entertainment e sempre portato sugli scaffali dalla LucasArts. Chi scrive ha giocato il primo capitolo e concorda con quanti all'epoca considerarono il copione migliore degli ultimi capitoli cinematografici di Lucas: calibrato, sfaccettato, epico e pieno di colpi di scena significativi, con un lore che espandeva Star Wars rispettandolo in pieno.

Le vicende si ambientavano più o meno 4.000 anni prima della trilogia storica, e vedevano protagonista l'avatar del giocatore (maschio o femmina a seconda della scelta), impegnato a ritrovare la giovane jedi Bastila Shan, prima che lo faccia il crudele Darth Malak. Quest'ultimo era allievo del Signore Oscuro dei Sith, Darth Revan.

Non sappiamo quanto la Disney / Lucasfilm rispetterà la trama originale, perché avrebbe pur sempre cancellato l'universo espanso, che a quanto sembra invece una certa utilità l'aveva... Lascia piuttosto perplessi l'idea che ne possa nascere un'altra trilogia, perché ci sarebbero già quelle di Rian Johnson e del duo David Benioff - D.B. Weiss in lavorazione e questo copione non avrebbe a che fare con nessuna delle due. E il programma di uscite Disney da poco condiviso col pubblico prevede "solo" tre film di Star Wars, nel 2022-24-26, a quanto sembra quelli ideati da Benioff e Weiss.