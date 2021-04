News Cinema

Star Wars, Judi Dench poteva essere nel cast della nuova trilogia

Domenico Misciagna di 20 aprile 2021

In una delle tante stesure preliminari di Star Wars L'ascesa di Skywalker, era stato pensato un ruolo molto carismatico per Judi Dench: il personaggio non c'è più, ma l'idea era evocativa...