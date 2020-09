Star Wars, John Boyega: "Non puoi vendere un personaggio nero e poi metterlo da parte"

News Cinema

John Boyega, molto attivo sul fronte Black Lives Matter, in un'intervista con GQ si leva sassolini dalla scarpa riguardanti la nuova trilogia di Star Wars e il suo rapporto col progetto.

Dopo Star Wars: L'ascesa di Skywalker avevamo visto l'ultima volta John Boyega alias Finn in prima linea per il movimento Black Lives Matter a giugno: di recente l'attore ha rilasciato un'intervista a GQ su se stesso e la sua carriera. Quando ha toccato l'argomento Star Wars, si è dimostrato molto meno accondiscendente che nell'attività stampa tradizionale... anzi. John ha rivelato di essere delusissimo dal modo in cui la nuova trilogia iniziata con Star Wars Il risveglio della Forza è andata via via configurandosi. Ecco qualche stralcio del suo sfogo.

Partecipi sempre a progetti di cui non ti va a genio tutto. Però vorrei dire alla Disney che non va bene tirar fuori un personaggio nero, venderlo come se fosse più importante nella saga di quanto in effetti è, per poi metterlo da parte.[...]

Sapevate cosa fare con Daisy Ridley, sapevate cosa fare con Adam Driver, sapevate cosa fare con tutti questi altri, ma quando si arriva a Kelly Marie Tran e John Boyega, chi se ne fotte. Che dovrei dire? Vogliono che tu dica: "Mi è piaciuto farne parte, è stata una grande esperienza"... nah, lo dico se è davvero una grande esperienza. Hanno dato tutte le sfumature ad Adam Driver, a Daisy Ridley, siamo onesti. Daisy lo sa, Adam lo sa, lo sanno tutti. Non sto rivelando chissà cosa.[...]