Star Wars, Jar-Jar Binks potrebbe tornare? L'attore che lo interpretò ci dice la sua

Jar-Jar Binks è diventato negli anni il simbolo dello Star Wars più detestato dai fan: è possibile che ricompaia in qualche forma nella gestione Disney?

Jar-Jar Binks per anni è stato il parafulmine di tutte le lamentele dei fan di Star Wars sulla trilogia prequel di George Lucas: la sola idea che possa tornare nella saga, nonostante sia ritenuto da molti il catalizzatore del più grande omicidio di nostalgie della storia, potrebbe terrorizzare i più impressionabili. Si è espresso in merito Ahmed Best, l'attore che lo interpretò non soltanto dandogli la voce, ma anche occupando sul set lo spazio dove poi l'Industrial Light & Magic avrebbe collocato il primo personaggio organico e recitante realizzato in CGI a Hollywood. Era il 1999, il film era La minaccia fantasma.

Ahmed Best fa parlare di sè qualche fan in questi giorni, perché interpreta un cavaliere Jedi (bella rivincita!) in un imminente gioco a premi previsto in streaming su Disney+ e Star Wars Kids, Star Wars: Jedi Temple Challenge, dove alcuni ragazzini si sfidano in varie prove, da bravi Padawan. Best è quindi rimasto nella famiglia Lucasfilm / Disney, ma tranquilli: non c'è nulla al momento in cantiere con Jar-Jar Binks, però Best, che non ha mai odiato il personaggio e ha ammesso di essere stato in terapia per il bombardamento degli hater all'epoca, si dimostra aperto alla possibilità. In uno scambio di tweet, scrive: "Tornerei nei panni di Jar-Jar Binks, ma dipenderebbe dalla storia". E' la risposta standard "mai dire mai", ma con la miniserie in cantiere dedicata al giovane Obi-Wan Kenobi interpretato da Ewan McGregor, le possibilità aumentano, trovandoci nella timeline naturale per un simile recupero.

A essere onesti, troviamo che l'ossessione per Jar-Jar Binks negli anni abbia grandemente distolto l'attenzione dalle qualità della trilogia prequel, che pur con i suoi alti e bassi aveva un progetto narrativo di fondo molto più forte e chiaro della narrazione costruita approssimativamente dalla Disney nella più recente trilogia. Parere personale, non sentenza.