Star Wars IX: Rey è pronta a dar battaglia in una nuova foto de L'ascesa di Skywalker

Postata direttamente sui social dall'account ufficiale della saga, la nuova foto tratta da Star Wars Episode IX: L'ascesa di Skywalker ritrae Rey in posa. Una posa da vera combattente, perché questo personaggio interpretato da Daisy Ridley è cresciuto parecchio da quando l'abbiamo visto, prima ne Il risveglio della Forza e poi ne Gli ultimi Jedi. Una grande combattente con in mano la sua lightsaber... giusto? No perché, ehm, il Lato Oscuro della Forza a volte trova argomenti per sedurre anche i più insospettabili. Pazienza, ancora un po' di pazienza fino a Natale.





"Something inside me has always been there. But now it's awake." pic.twitter.com/RGQ3qywzLm