Star Wars IX: ecco il video speciale de L'ascesa di Skywalker presentato al D23 Expo

Trattenete le emozioni se riuscite...

Il pubblico che all'Anaheim Convention Center di Los Angeles, durante il D23 Expo della Disney, lo ha visto sul grande schermo ancora deve tornare allo stato vigile e cosciente dopo il fragoroso impatto emotivo. Pare che il livello di pelle d'oca abbia saturato la sala per l'intera giornata. Il footage di Star Wars Episode IX: l'ascesa di Skywalker è stato ufficilamente diffuso anche online e noi siamo pronti a vederlo. Voi? Siete seduti? Siete comodi? Il bicchiere d'acqua per tentare di riprendersi subito dopo è a portata di mano? Mandate in play il video qui sotto.





Star Wars: L'ascesa di Skywalker: Il Video Speciale dal D23 Expo 2019 - HD