Star Wars: incontreremo di nuovo il Saw Gerrera di Rogue One, garantisce la Lucasfilm

Saw Gerrera, interpretato da Forest Whitaker in Rogue One: A Star Wars Story, è un personaggio piuttosto gradito ai veri fan, che lo conoscevano già dalla serie tv Star Wars The Clone Wars (2008-2015). Avevamo già scritto come l'idea di recuperarlo per lo spin-off sia venuto al dipartimento storia della Lucasfilm, ma la presidente Kathleen Kennedy ha dichiarato a Empire che non è scritta la parola fine su Saw.

"A essere onesti, pensavamo che Saw avrebbe avuto un ruolo più corposo nel film, ma non riuscivamo a trovargli spazio. Quindi non è presente in Rogue One quanto ci sarebbe piaciuto, ma questo crea la possibilità di esplorare il suo personaggio ancora in ulteriori sviluppi."

Kathleen si riferisce probabilmente alla presenza di Gerrera nella nuova stagione della serie animata Star Wars Rebels, dove sarà doppiato proprio da Whitaker, ma chissà. Con gli spin-off di Star Wars che copriranno in futuro vari argomenti, spostandosi avanti e indietro nel tempo, Whitaker potrebbe saltar fuori di nuovo.

Ricordiamo che il prossimo spin-off arriverà nel maggio del 2018, dedicato a un giovane Han Solo, portato sullo schermo da Alden Ehrenreich, per la regia di Phil Lord & Chris Miller.